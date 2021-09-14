Жители брянских сел жалуются на закрытие школ

Брянцы недовольны оптимизацией в сфере образования.
Жители Брянской области жалуются на закрытие сельских школ и неэффективное использование освободившихся зданий.
«В Красногорском районе Брянской области, в селе Верхличи, средняя школа стала заброшена, ее закрыли, а детей теперь возят за 10 километров в соседнюю деревню. Теперь эту школу растаскивают кому не лень. Огромная двухэтажная школа, стала никому не нужна. Люди просят помощи, восстановить школу, чтобы дети учились у себя дома. А не вставали в шесть утра и шли на остановку», – пишут в соцсетях местные жители.
С аналогичной ситуацией столкнулись жители других районов. «Такую же школу, только с пластиковыми окнами, двухэтажным отремонтированным спортзалом и детским садом два года назад закрыли в Выгоничском районе. Куда только ни писали, та же история», – сообщают жители Выгоничского района.
«Такая же ситуация со школой в селе Лизогубовка в Унечском районе. Построена в 1976 году, проведен газ, два этажа. Три года уже закрыта. Детей возят в другое село. Таким же образом и больницу закрыли, и скорую отобрали. Живите, люди, как хотите», – жалуются жители Унечского района.
В этом году, отметим, в Брянскую область за счет федерального бюджета дополнительно приобретут 32 школьных автобуса.
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