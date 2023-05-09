Жители Брянской области получили поздравление с Днём Победы из Вашингтона

Жителей Брянской области поздравил с Днём Победы Владимир Кирсанов из Вашингтона.

Житель американского города Сиэтла в штате Вашингтон передал поздравления с Днём Победы брянцам. Владимир Кирсанов рассказал, что 9 Мая ежегодно отмечают в русском общественном центре.

«В рядах «Бессмертного полка» мы шли по улицам города с красными знамёнами Победы, мы пели военные песни, вспоминали наших отцов и дедов, воевавших против фашизма. Сейчас, к сожалению, мы не можем провести полноценное шествие. Но традиционная акция памяти у мемориала ветеранов Второй мировой войны с возложением цветов состоится», – подчеркнул Владимир Кирсанов.

Он пожелал брянцам здоровья и крепости духа.

«Пусть вам трудно сейчас, но помните подвиг предков и воодушевляйтесь их примером. Фашизм был разгромлен в сорок пятом году и мы должны сделать все чтобы он не возродился», – заключил Владимир Кирсанов.