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Жительница Белой Березки открыла швейную мастерскую на соцконтракт

2023, 10 августа 16:33 Общество
Жительница Белой Березки открыла швейную мастерскую на соцконтракт
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Жительница поселка Белой Березки закупила оборудование для швейной мастерской на деньги от социального контракта. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. 

Жительница поселка Белая Берёзка Татьяна Бакрадзе — художник-стилист по специальности «художественное проектирование костюма». Она давно занимается пошивом и ремонтом одежды. Но у нее не было профессионального оборудования, чтобы оказывать больше видов услуг, а также выполнять заказы быстрее и менее затратно по времени. 

Женщина обратилась в комплексный центр социального обслуживания населения Трубчевского района для заключения социального контракта. На полученные 350 тысяч рублей  она купила промышленные швейные машины, парогенератор, гладильные доски и расходные материалы.

Теперь Татьяна оказывает больше услуг по ремонту, а также шьет верхнюю одежду, свадебные и вечерние платья, шторы и чехлы.

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