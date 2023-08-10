Жительница Белой Березки открыла швейную мастерскую на соцконтракт

Жительница поселка Белой Березки закупила оборудование для швейной мастерской на деньги от социального контракта. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Жительница поселка Белая Берёзка Татьяна Бакрадзе — художник-стилист по специальности «художественное проектирование костюма». Она давно занимается пошивом и ремонтом одежды. Но у нее не было профессионального оборудования, чтобы оказывать больше видов услуг, а также выполнять заказы быстрее и менее затратно по времени.

Женщина обратилась в комплексный центр социального обслуживания населения Трубчевского района для заключения социального контракта. На полученные 350 тысяч рублей она купила промышленные швейные машины, парогенератор, гладильные доски и расходные материалы.

Теперь Татьяна оказывает больше услуг по ремонту, а также шьет верхнюю одежду, свадебные и вечерние платья, шторы и чехлы.