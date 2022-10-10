Жительница Карачева открыла салон на соцконтракт

На деньги соцконтракта жительница Карачева открыла парикмахерский салон.

Как рассказали в региональном департаменте семьи, жительница города Карачева Мария Ионочкина благодаря социальному контракту стала бизнесменом. Женщина открыла свой парикмахерский салон. На полученный от государства 250 тысяч рублей она купила мебель, оборудование и материалы.

В ведомстве отметили, что теперь девушка работает на себя и получает удовольствие от того, чем занимается.