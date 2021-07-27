Жительницу Стародуба вынуждали платить за отключенную горячую воду

Ей выставили счет за пять месяцев.

Жительница Стародуба пожаловалась в прокуратуру на незаконное начисление платы за горячее водоснабжение.

Как сообщает региональная прокуратура, в июле 2019 года по заявлению женщины коммунальщики отрезали квартиру от центральной системы горячего водоснабжения – этот факт зафиксировала ресурсоснабжающая организация.

Несмотря на это, в квитанциях за последние пять месяцев женщине начисляли суммы для оплаты поставки горячей воды.

После вмешательства прокуратуры владелице квартиры сделали перерасчет на сумму более 3 тысяч рублей.