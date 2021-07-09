Жителя Брянска за убийство беспомощного инвалида посадят на 10 лет

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как рассказывают сотрудники ведомства, 17 марта 2021 года пьяный мужчина внезапно напал 81-летнюю старушку, которая не могла оказать сопротивления в силу возраста и инвалидности первой группы. Пенсионерку, которая самостоятельно могла передвигаться с особыми усилиями, он забил до смерти.

Жителя Брянска за убийство по неосторожности приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.