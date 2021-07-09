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Жителя Брянска за убийство беспомощного инвалида посадят на 10 лет

2021, 09 июля 11:30 Общество
Жителя Брянска за убийство беспомощного инвалида посадят на 10 лет
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Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Как рассказывают сотрудники ведомства, 17 марта 2021 года пьяный мужчина внезапно напал 81-летнюю старушку, которая не могла оказать сопротивления в силу возраста и инвалидности первой группы. Пенсионерку, которая самостоятельно могла передвигаться с особыми усилиями, он забил до смерти.  

Жителя Брянска за убийство по неосторожности приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 

Приговор еще не вступил в законную силу. 

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