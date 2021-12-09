Жителям Комаричского района о пожарной безопасности напомнили спасатели

Основная причина пожаров в частных домах — неправильная эксплуатация печей и газового оборудования.

Профилактические рейды в частном секторе провели сотрудники МЧС России по Брянской области и газовой службы. Владельцам домов спасатели рассказывали о правилах безопасности при использовании газового оборудования, печного отопления и электроприборов в зимний период.

Памятки о пожарной безопасности инспекторы оставили в почтовых ящиках жителей, которых не оказалось дома.

По данным ведомства, в прошлом году за отопительный сезон в частных да омах региона произошло 478 пожаров. Погиб 51 человек, ещё 11 получили травмы.