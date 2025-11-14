Брянск собирают по кусочкам: новая артерия свяжет все районы города

Чтобы попасть из одного района Брянска в другой, часто приходится петлять через весь центр. Проспект Героев частично упростил дорожную ситуацию, а скоро эта проблема и вовсе уйдет в прошлое.
История строительства новой магистрали началась… еще в 70-х, когда градостроители впервые заговорили о прямом пути от телецентра к Фокинскому району. Сегодня, когда поток машин вырос в разы, идея получила второе дыхание. Александр Богомаз озвучил амбициозные планы в конце 2022 года. В своем телеграм-канале губернатор написал прямо: «Мы обязательно реализуем проект дублера Карачижской, как уже сделали с защитной дамбой».
И действительно — город уже прошел первую «операцию». Шестиполосный проспект Героев, появившийся на месте дамбы, стал настоящим прорывом. Более 2 миллиардов из федерального бюджета потребовались на эту артерию, соединившую Фокинский и Володарский районы. Следующим этапом стал Славянский мост через Десну — четыре полосы вместо старой понтонной переправы. Еще два миллиарда рублей ушли на эту конструкцию, открывшуюся в 2023-м.
А вот с улицей Горького пришлось повозиться. Чтобы создать нормальный выезд со Славянского моста, строителям даже потребовалось перенести историческое захоронение — революционер Игнат Фокин покоился на этом месте с 1919 года, пока в 2024-м его могилу не перенесли на Центральное кладбище. Итог получился неоднозначным: улица теперь напоминает аккордеон — то расширяется до пяти полос, то сужается до трех. Подземные коммуникации, подпорные стены, временные знаки — настоящий квест для водителей. Капремонт Горького обошелся в 86 миллионов по нацпроекту. Движение открыли, но пока с оговоркой — пешеходам в темное время лучше выбрать другой маршрут из-за работ с освещением.
Теперь очередь дошла до главного проекта — дублера Карачижской. На первую очередь работ из федерального центра уже поступило 700 миллионов рублей. Общая стоимость превысит 3 миллиарда — солидная сумма даже по современным меркам. Александр Афонин, возглавляющий городское управление ЖКХ, рассказывает о масштабах: трехкилометровая трасса начнется от пересечения Калинина с Московским проспектом. Первые полтора километра пройдут по оврагу до кооператива «Карачиж-2» — там уже убирают кустарник и готовят насыпь. «Россети Центр» отодвигают высоковольтные линии, коммунальщики переносят водопровод, связисты — кабели. Настоящий «передел» инфраструктуры. Дальше маршрут затронет частные участки. Оксана Орлова из пресс-службы городской администрации подтверждает: с владельцами ведут переговоры о компенсациях за изымаемую недвижимость.
Через три года Брянск получит то, о чем мечтали десятилетиями. Водители смогут доехать от телецентра до любого района, минуя исторический центр. От четырех до шести полос на разных участках обеспечат высокую пропускную способность. Осталось дождаться 2027 года.
Источник – сайт АиФ-Брянск
12.11.2025 12:32
