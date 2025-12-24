Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
По нацпроекту в уходящем году обновили проспект Московский в Брянске

2025, 24 декабря 12:23
Источник фото

По нацпроекту в уходящем году обновили проспект Московский в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.  

В Фокинском районе Брянска в 2025 году обновили участок проспекта Московского. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» отремонтировала 2,7 километра дороги от моста через реку Десну до путепровода через ж/д пути.

Специалисты уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, построили разделительную полосу и установили пешеходное ограждение. Для пассажиров общественного транспорта рабочие сделали посадочные площадки, а также поставили новые автопавильоны. Перед перекрестком с улицей Шолохова появилась дополнительная полоса для движения машин.

В завершении ремонта подрядчик установил дорожные знаки и нанёс разметку термопластиком со световозвращающими элементами. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

