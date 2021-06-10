Знаменитую лужу на улице Медведва в Брянске осушат

Брянцы назвали чиновников вандалами.

Знаменитая «вечная» лужа у дома № 56 по улице Медведева в Бежицком районе Брянска может исчезнуть с лица земли.

В мэрии сообщили о строительстве ливневой канализации по переулку Металлистов. К ней планируют присоединить ливневую канализацию по улице Медведева.

Инженерная система будет строиться в рамках капремонта дороги по улице Медведева от дома № 2 до улицы Литейной. Комплексное благоустройство этого участка дороги должно решить многолетнюю проблему застоя воды около дома № 56 по улице Медведева, пообещали в городской администрации.

Горожане встретили новость с энтузиазмом. «Вандалы, такую достопримечательность уничтожить…», «Руки прочь от лужи! Она уже как символ Брянска! Почти как Курган!», «А ведь даже жалко… Несомненно, было неудобно иногда по ней скакать, но теперь она исчезнет, а на душе словно пустота», – пишут они в соцсетях.

Этим летом, напомним, в луже на Медведева зашумел камыш и поселились утки.