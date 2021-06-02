В «вечной» луже на улице Медведева в Брянске зашумел камыш

В мае здесь поселились утки.

Непросыхающая лужа на улице Медведева в Бежицком районе Брянска, весной поглощавшая автомобили, с наступлением лета стала похожа на небольшой водоем.

В мае лужу облюбовали утки. К июню, сообщают местные жители, она обросла камышом. Несмотря на обещания чиновников о водоотводе, лужа на Медведева продолжает огорчать бежичан.

Брянцы предлагают назвать водоем Медвежьим и запустить в него рыбу. «Дом у озера, да еще и посеред города… Мечта», – шутят они.