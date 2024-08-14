13 наград завоевали брянские тяжелоатлеты в Орле

13 наград завоевали брянские тяжелоатлеты на соревнованиях по пауэрлифтингу в Орле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В День физкультурника в Орле прошёл чемпионат Орловской области по пауэрлифтингу. Брянскую область представляли 10 спортсменов.

В дисциплине «жим классический» первое место занял Андрей Калинин. Он же стал победителем в абсолютном зачете среди мужчин. Кроме того, «золото» заовевал воспитанник спортшколы «Олимп» Владислав Пухов. А третье место занял Александр Поливиченко.

В дисциплине «жим» на высшую ступень пьедестала поднялись брянцы Андрей Калинин, Павел Белеванцев, Дмитрий Ходулапов, Вячеслав Леонов, Никита Ершов. Воспитанник спортклуба «Резерв» Алексей Левкин стал вторым, а его коллега по школе Сергей Передельский – третьим.

В абсолютном зачете среди мужчин по жиму победители воспитанники школы «Олимп» Брянска Павел Белеванцев и Вячеслав Леонов.