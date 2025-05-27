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Юные брянские каратисты завоевали шесть наград в Рославле

2025, 27 мая 12:35 Спорт
Юные брянские каратисты завоевали шесть наград в Рославле
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Юные брянские каратисты завоевали шесть наград в Рославле. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В Рославле прошёл открытый турнир Рославльского муниципального округа по каратэ WKF. Мероприятие посвятили Дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Смоленской, Брянской и Калужской областей.

Брянск представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва  «Олимп». Среди мальчиков 6-7 лет в категории 26 кг первым стал Артём Сёмин. На третью ступень пьедестала почёта поднялся Тимофей Трушко. В весовой категории 34 кг второе место занял Алексей Киселёв. 

Среди мальчиков 8-9 лет в категории 32 кг брянцы Егор Луцков и Глеб Кузнецов завоевали золотую и серебряную медали. В категории +36 кг Семён Кузнецов занял третье место. 

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