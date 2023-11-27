34 медали завоевали брянские спортсмены на турнире по самбо
34 медали завоевали юные брянские самбисты на памятном турнире во Дворце единоборств. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Брянске прошёл открытый турнир по самбо среди юношей 2008-2010 годов рождения. Его посвятили погибшим военнослужащим и правоохранителям. Организовали соревнование управление Росгвардии, общество «Динамо» и Брянская областная федерация самбо.
Во Дворце единоборств имени Артема Осипенко встретились около двухсот представителей Брянщины, Смоленска и Рославля. Они боролись за медали в десяти весовых категориях. 34 заняли призовые места.
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