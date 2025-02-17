413 дзюдоистов приехали на турнир в Брянске

413 дзюдоистов приехали на турнир в память о заслуженном мастере спорта в Брянске. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко прошли всероссийские соревнования по дзюдо. Турнир посвящён памяти Заслуженного мастера спорта СССР Валерия Дивисенко.

Участвовали в соревнованиях 413 юноши и девушки 12-13 лет из Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Тверской, Московской, Тамбовской, Рязанской, Ленинградской, Нижегородской, Кировской, Саратовской, Пензенской, Кировской, Челябинской, Новосибирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Саратовской, Ярославской и Тульской областей, Пермского края, Ставропольского края, Республики Татарстан, Москвы и Санкт-Петербурга.

В церемонии открытия участвовал директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин, председатель регионального отделения «Комитета семей воинов Отечества» в Брянской области Марина Седнева и президент Федерации дзюдо России Сайд-Магомед Иноркаев.