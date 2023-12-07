80 видов спорта развивается на Брянщине

80 видов спорта, в том числе три — паралимпийских, развивается в Брянской области. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

На заседании постоянного комитета Брянской областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту обсудили работу спорторганизаций и итоги выступлений за год.

Директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин рассказал, что в регионе существуют 78 спортивных федераций. Они развивают 80 видов спорта. В их число входит 30 олимпийских, 47 неолимпийских, три паралимпийских и сурдлимпийских направления.

За 10 месяцев это года брянские тренеры подготовили двух мастеров спорта России международного класса, 23-х мастеров спорта России по 11 видам спорта. Также 227 человек стали кандидатов в мастера спорта, а 313 — получили первый разряд.