Акция «100 сеансов в 100 городах России» прошла в Брянской области
Шахматные турниры в рамках акции «100 сеансов в 100 городах России» прошла в Брянской области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
Акция «100 сеансов в 100 городах России» прошла в Брянской области. Так, в городе Унече президент федерации и вице-президент федерации шахмат Брянской области Валерий Терещенко и Вячеслав Хулапов провели сеансов одновременной игры с соперниками разного возраста. За два дня Валерий Терещенко выиграл у 18 соперников, а Вячеслав Валентинович – у 11-и. Участники получили дипломы Федерации шахмат России и книги.
А Дятьково посетили президент федерации шахмат Брянской области Валерий Терещенко и тренер по шахматам Оксана Терещенко. Они сыграли с 20-ю шахматистами.
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