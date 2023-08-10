Более 36 тысяч брянцев получили значки ГТО

За восемь лет более 36 тысяч жителей Брянской области получили значки ГТО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

С 2016 по 2023 годы обладателями знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» стали 36 171 жителей Брянской области. На сайте gto.ru зарегистрировано более 150 тысяч брянцев. В регионе работают 35 центров тестирования. Также Брянская область по итогам II квартала заняла 27-е место в рейтинге ГТО.

Стать участником физкультурно-спортивного движения могут все желающие в возрасте от 6 лет.

Кстати, четыре спортплощадки для сдачи норм ГТО откроют в Брянской области в День физкультурника.