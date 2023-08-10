Более 36 тысяч брянцев получили значки ГТО
За восемь лет более 36 тысяч жителей Брянской области получили значки ГТО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
С 2016 по 2023 годы обладателями знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» стали 36 171 жителей Брянской области. На сайте gto.ru зарегистрировано более 150 тысяч брянцев. В регионе работают 35 центров тестирования. Также Брянская область по итогам II квартала заняла 27-е место в рейтинге ГТО.
Стать участником физкультурно-спортивного движения могут все желающие в возрасте от 6 лет.
Кстати, четыре спортплощадки для сдачи норм ГТО откроют в Брянской области в День физкультурника.
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