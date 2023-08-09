Четыре спортплощадки откроют в Брянской области в День физкультурника

Четыре спортплощадки для сдачи норм ГТО откроют в Брянской области в День физкультурника. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Брянской области установили четыре комплекса уличных тренажеров. Каждый обошелся в два с половиной миллиона рублей. Они оборудованы комплексом перекладин, турников и брусьев, велотренажером, кардиотренажерами и силовым оборудованием. Площадки выложены резиновой плиткой.

Спортивные площадки для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» появятся в селе Нивное Суражского района, в селе Симонтовка Мглинского района, в деревне Городцы Трубчевского района и в селе Верещаки Новозыбковского городского округа. Их откроют в День физкультурника.

С 2019 года в Брянской области построено 29 площадок ГТО.