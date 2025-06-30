Брянцы завоевали 12 медалей на Кубке чемпионов по параатлетике. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На стадионе «Олимпийский» в столице Чувашии Чебоксарах прошёл Кубок чемпионов по параатлетике. Во всероссийских соревнованиях выступали легкоатлеты с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушениями зрения. Брянские спортсмены завоевали 12 медалей: 7 золотых, три серебряные и две бронзовые.