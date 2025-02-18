Брянцы завоевали семь медалей на чемпионате в Туле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Туле прошли первенство и чемпионат Центрального федерального округа России по восточному боевому единоборству в дисциплине «кобудо». Участвовали в соревнованиях свыше 400 спортсменов из восьми регионов.

Брянскую область представили воспитанники спортивной федерации восточного боевого единоборства» и спортшкола «Вымпел» имени Олега Ермакова.

Первым в категории юниоров 16-20 лет стал Вадим Попков. Серебряная награда досталась Дмитрию Абраменкову и Роману Болухто. Они выступили среди юношей 12-13 лет и 16-17 лет.

Злата Банная, Екатерина Зимина, Роман Михеев, Дмитрий Мельников стали бронзовыми призёрами соревнований.