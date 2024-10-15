Брянец дважды выиграл Кубок мира по полиатлону. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Калуга прошёл Кубок мира по полиатлону. В спортивной дисциплине 3-борье с бегом участвовали сильнейшие спортсмены России, Казахстана и Беларуси.

Брянский полиатлонист Максим Подтыкайлов дважды завоевал »золото соревнований». Он также выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Среди команд спортивных клубов сборная Карачевской школы стала второй, уступив команде «Многоборец» из Калуги.