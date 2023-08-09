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Брянец получил звание Мастера спорта России

2023, 09 августа 16:58 Спорт
Брянец получил звание Мастера спорта России
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Брянский гимнаст получил звание Мастера спорта России. Об этом рассказали в городской администрации. 

В спортшколе по спортивной гимнастике  Брянска прошло торжественное мероприятие. Там чествовали неоднократного победителя и призеров соревнований по спортивной гимнастике  Егора Шунькина. Он получил звание  Мастера спорта России. Удостоверение и знак юноше вручил председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации Александр Погорелов.

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