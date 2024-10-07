Брянец стал чемпионом на Спартакиаде пенсионеров России

Брянец стал чемпионом в выполнении нормативов ГТО на Спартакиаде пенсионеров России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Кемерово прошёл финал IX Спартакиады пенсионеров России. В соревнованиях участвовали более 700 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана и Финляндии.

Пожилые люди соревновались в настольном теннисе, плавании, шахматах, лёгкой атлетике, пулевой стрельбе, дартсе, эстафете и норматива комплекса ГТО. Самому старшему участнику исполнилось 84 года, а участнице — 83.

Брянскую область представили Сергей Ивченко, Владимир Пасконный, Константин Светов. Сергей Ивченко стал абсолютным чемпионом по выполнению нормативов комплекса ГТО. Он также завоевал серебряную награду в специальной номинации «За сохранение традиций комплекса ГТО».