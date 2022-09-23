Брянец стал Чемпионом России в полётах на параплане на точность

Никита Мельников из Брянска победил на Чемпионате России по спорту сверхлегкой авиации.

На базе Туутари-Парка в Ленинградской области завершился Чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине параплан — полет на точность.

50 лучших спортсменов страны соревновались за почётное звание. По итогам 10 раундов золотым медалистом и Чемпионом России стал лидер брянской сборной Никита Мельников. А команда региона заняла 2 место в общекомандном зачете.

На женском чемпионате России по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине параплан — полет на точность Алина Ушакова из команды Брянской области получила бронзовую медаль.