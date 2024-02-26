Брянец стал призёром чемпионата по бою на мечах

Брянец стал бронзовым призёром чемпионата России по бою на мечах. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Москве прошел чемпионат России по современному мечевому бою. На турнир собрались более четырёхсот спортсменов из разных федеральных округов. Участвовал в соревнованиях и брянский боец Матвей Грин. Он завоевал бронзовую медаль.