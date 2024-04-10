Брянец выиграл Кубок России по BMX-гонкам

Брянец выиграл этап Кубка России по BMX-гонкам. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Саранске прошёл второй этап Кубка России по велосипедному спорту в дисциплине ВМХ. Участвовали в соревнованиях более 350 спортсменов из 13 регионов.

Воспитанник спортшколы олимпийского резерва «Русь» Брянска Егор Иванов занял на турнире первое место. Он представит региона на VII летней Спартакиаде учащихся.