Брянская фигуристка выступила на всероссийском турнире в Сочи. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Во дворце спорта «Большой» ФТ «Сириус» в городе Сочи Краснодарского края прошли всероссийские соревнования по фигурному катанию «Южный Бриз». Там собрались спортсмены из Пермского края, Волгоградской, Курской, Липецкой, Московской областей и г. Москва.

В турнире участвовала брянская фигуристка, кандидат в мастера спорта Арина Цыганкова. Она представила две программы, соответствующие уровню мастера спорта. Девушка набрала 143,80 балла и заняла седьмое место из тринадцати.