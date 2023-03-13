Брянская команда по полиатлону выиграла Кубок России

Команда Брянской области заняла первое место на Кубке России по полиатлону. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Калуге завершился первый этап Кубка России по полиатлону в спортивной дисциплине «троеборье с бегом». В них участвовали спортсмены из Москвы, Краснодарского края, Брянской, Калужской, Кировской областей и других регионов.

Среди спортивных клубов первое место заняла команда Карачевской детско-юношеской спортшколы. Среди мужчин в личном первенстве золотую медаль завоевал Максим Подтыкайлов. Серебряным призёром среди женщин стала Виктория Подтыкайлова.

А в командном зачёте сборная Брянской области стала победителем Кубка России.