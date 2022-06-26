Спортсмены соревновались со сборной Гомельской области республики Беларусь.

Брянская команда победила на спартакиаде «Дружба-2022». Соревнования прошли в рамках международного фестиваля «Славянское единство» и Международного форума славянской молодежи.

Сборные Брянской области и Гомельской области республики Беларусь встретились в спортивном комплексе «Спартак-Арена» в Фокинском районе Брянска.

В футбольном матче первой стала брянская команда «Динамо». В баскетболе победила мужская команда из Брянской области и женская – из Гомельской. В волейболе отличились белорусские мужчины и девушки из Брянской области.

Соревнования по армрестлингу выиграли Владислав Ильющенко и Никита Павлюченко из Гомеля, а также Иван Веренич и Сергей Железный из Брянска. А в гиревом спорте победили Илья Моторин из Гомеля и Андрей Мухитов, Юрий Лукьянченков и Кузьменков Алексей из Брянска.

Спартакиаду в общекомандном зачёте выиграла Брянская область.