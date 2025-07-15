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Брянская команда Росгвардии «Гридень» победила на международном турнире

2025, 15 июля 14:43 Спорт
Брянская команда Росгвардии «Гридень» победила на международном турнире
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Команда «Гридень» Управления Росгвардии по Брянской области стала победителем международного футбольного турнира. В соревнованиях участвовали коллективы из Брянской и Гомельской областей. 

На церемонии открытия почтили память погибших сотрудников правоохранительных органов. 

По итогам турнира: 1-е место заняла команда «Гридень» из Брянской области, 2-е место — команда Гомельской области и 3-е место заняла команда ФК «Динамо» из Клинцов.

Лучшим бомбардиром стал Магомед Алишев из «Гриденя», забивший 6 мячей. 

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