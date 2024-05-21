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Брянская команда завоевала три награды на чемпионате по спортивному туризму

2024, 21 мая 11:30 Спорт
Брянская команда завоевала три награды на чемпионате по спортивному туризму
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Брянская команда завоевала три награды на чемпионате ЦФО по спортивному туризму на водных дистанциях. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте. 

В городе Москва прошёл чемпионат Центрального федерального округа по спортивному туризму на водных дистанциях. В сборную Брянской области вошли 14 спортсменов.  

В дисциплине «Командная гонка» команда мужчин стала победителями. Женщины заняли второе место. 

В командном зачёте брянская сборная стала серебряным призёром чемпионата, уступив участникам из столицы

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