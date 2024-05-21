Брянская команда завоевала три награды на чемпионате по спортивному туризму
Брянская команда завоевала три награды на чемпионате ЦФО по спортивному туризму на водных дистанциях. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.
В городе Москва прошёл чемпионат Центрального федерального округа по спортивному туризму на водных дистанциях. В сборную Брянской области вошли 14 спортсменов.
В дисциплине «Командная гонка» команда мужчин стала победителями. Женщины заняли второе место.
В командном зачёте брянская сборная стала серебряным призёром чемпионата, уступив участникам из столицы