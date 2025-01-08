Брянская легкоатлетка выиграла соревнования «Снежная королева»

Брянская легкоатлетка выиграла всероссийские соревнования «Снежная королева». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Екатеринбурге проходит I этап серии соревнований «Снежная королева» – «Рождественских стартов» – мемориала Э.С. Яламова. В беге на дистанции в 1000 метров выступила брянская спортсменка Мария Прохорец. Она показала результат в 2:40.28 секунды. Мария завоевала золотую медаль.

В тройку лидеров также вошли Ольга Родиошкина из Иркутской области и Анастасия Мадышева из Орловской области.