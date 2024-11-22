Брянская лыжница завоевала «серебро» на «Хибинской гонке»

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Дятьково – один из промышленных центров Брянской области. Помимо хрустального завода, здесь работает с десяток различных предприятий. А благодаря почти единственному на всю страну музею хрусталя Дятьково известен и как объект туристического исследования. Такое сочетание делает его уникальным во всех смыслах, а залог успеха развития двух этих направлений в одном городе – качественная связь, высокоскоростной интернет и другие цифровые сервисы, которые уже много лет предоставляет компания ПАО «Ростелеком».

В Брянской области переименовали 5 остановочных пунктов МЖД, в названии которых ранее присутствовали числовые обозначения километров. Переименование проведено с учётом географических топонимов или других объектов, которые находятся рядом.

В ночь на 22 ноября 2024 года на Брянскую область обрушился мощный снегопад, ставший причиной нарушения электроснабжения потребителей региона. Энергетики филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» оперативно приступили к проведению аварийно– восстановительных работ. Энергетики работают в особом режиме, оперативно реагируя на поступающие сообщения.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».