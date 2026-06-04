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Врио губернатора Брянской области подписал соглашение с председателем правления ВТБ

2026, 04 июня 11:40
Врио губернатора Брянской области подписал соглашение с председателем правления ВТБ
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Врио губернатора Брянской области подписал соглашение с председателем правления ВТБ. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях .

 

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области встретился с заместителем президента — председателем правления ВТБ Денисом Бортниковым. Они подписали соглашения о сотрудничестве между регионом и банком для решения задач социально-экономического развития. Они договорились о поддержке проектов в рамках модернизации промышленных мощностей, развитию финансовых механизмов для бизнеса и населения. 

«Продолжаем системный диалог, который выстраивался на протяжении многих лет. Выходим на более масштабный уровень взаимодействия, где ключевое значение — общей доступности финансовых ресурсов и передовых сервисов для всех участников экономической деятельности», – подчеркнул Егор Ковальчук.

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