Брянская область стала первой в первенстве России по лёгкой атлетике

На стадионе «Десна» в Брянске завершилось первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет, а также всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 18 лет. В общекомандном зачете Брянская область заняла первое место.

Воспитанник спортшколы имени Самотесова Александр Бабенко завоевал золотую медаль в метании диска и серебряную — в толкании ядра. Его коллега по школе Степан Веткин преодолел высоту 2.27 метра. 18-летний спортсмен уступил лишь по числу попыток. Атлет стал серебряным призёром и выполнил норматив Мастера спорта международного класса.

Кроме того, команда юниоров Брянской области заняла третье место в эстафете 4х100м.