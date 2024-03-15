Брянская область стала третьей в рейтинге «Народных Игр ГТО»
Брянская область заняла третье место в Всероссийском рейтинге «Народных Игр ГТО». Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В методическо-выставочном центре ВФСК ГТО подвели итоги первых «Народных Игр ГТО». Среди 72-х регионов третье место в рейтинге заняла Брянская область.
А звание «Самый спортивный регион России» и переходящий Кубок «Народных Игр ГТО» получил Ханты-Мансийский АО — Югра.
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