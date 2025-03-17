Брянская пара завоевала два «золота» на Фестивале русского танцевального союза. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Москве прошёл Открытый фестиваль русского танцевального союза. В состязаниях приняли участие юные танцоры из Брянска. Восьмилетние Богдан Баринов и Ева Фельдман в категории «Восходящие звёзды» среди детей до 12 лет по латиноамериканской программе заняли первое место. Они стали лучшими среди 42 пар.

Также юные танцоры завоевали «золото» в возрастной группе до 9 лет из 30 пар.