Брянская сборная по боксу завоевала четыре награды на чемпионате ЦФО

Брянская сборная по боксу завоевала четыре награды на чемпионате Центрального федерального округа в Суздале. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

В городе Суздаль Владимирской области проходит чемпионат Центрального Федерального округа России по боксу среди мужчин и женщин. В турнире участвовали представительницы женской сборной Брянской области по боксу.

Первое место Чемпиоанта завоевла Владислава Колоскова. Тесса Дэймон стала серебряным призёром. А Дарья Медведева и Дарья Дементьева заняли третью ступень пьедестала.