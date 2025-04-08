Брянская сборная завоевала три медали на первенстве России по пауэрлифтингу

В городе Екатеринбурге проходит первенство России по пауэрлифтингу. 350 спортсменов из 46 регионов выступают в дисциплинах «жим» и «жим классический».

Воспитанник Суземской спортшклы Глеб Цуприков стал двукратным победителем соревнований. Он также установил новый рекорд России в жиме лежа.

Среди девушек до 18 лет в весовой категории до 43 кг с результатом в 45 кг второе место заняла Полина Рещенко. Среди юношей до 18 лет бронзовыми призёрами стали Роман Грищенков и Андрей Мартынов из Суземской спортшколы.

Высшую ступень пьедестала почёта среди юниоров заняли брянские спортсмены Кирилл Шумских и Павел Шупиков. Последний также стал бронзовым призёром абсолютного зачёта. Кроме того, среди юниоров серебряную медаль завоевал Егор Токарев, а третье место занял Владислав Лукутов.

Сборная Брянской области завоевала первое место по жиму классическому среди девушек до 18 лет, второе – по жиму в экипировке среди юниоров до 23 лет, а третье – по жиму классическому среди юношей до 18 лет.