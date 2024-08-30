Брянская семья выступила на всероссийском марафоне

Брянская семья поучаствовала во всероссийском марафоне «Земля спорта». Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В Калининградской области прошёл Всероссийский марафон спорта и здорового образа жизни «Земля спорта». Второй год подряд его проводит Министерство сельского хозяйства России. Мероприятие призвано популяризировать физическую активность и здоровый образ жизни в сельских территориях.

На соревнованиях собрались порядка 13 тысяч человек из 57 регионов России, в том числе 805 семей с детьми. Брянскую област представили Максим Парлюк, Михаил Фокин и семья Кириковых.

Участники состязались в силовом экстриме, нормативов комплекса ГТО, пляжном волейболе и участвовали в забеге вдоль Балтийского моря.