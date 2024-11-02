Брянская шашистка стала чемпионкой Европы по спорту слепых

Брянская шашистка выиграла чемпионат Европы по спорту слепых. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В городе Кемер в Турции прошёл чемпионат Европы по стоклеточным шашкам среди спортсменов с ограниченными возможностями. Сборная России по спорту слепых, завоевала 14 медалей, в том числе семь – золотых.

Брянскую область представляла тотально-незрячая спортсменка (класс B1), гроссмейстер России Любовь Волкова. В классической программе на предварительном этапе спортсменка стала третьей, набрав 10 очков из 14 возможных. А в полуфинале и финале брянская участница завоевала золотые медали. Она обошла в итоговой встрече участницу из Азербайджана. Любовь Волкова стала чемпионкой Европы среди тотально-незрячих женщин.