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Брянская шашистка стала чемпионкой Европы по спорту слепых

2024, 02 ноября 11:11 Спорт
Брянская шашистка стала чемпионкой Европы по спорту слепых
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Брянская шашистка выиграла чемпионат Европы по спорту слепых. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.   

 

В городе Кемер в Турции прошёл чемпионат Европы по стоклеточным шашкам среди спортсменов с ограниченными возможностями. Сборная России по спорту слепых, завоевала 14 медалей, в том числе семь – золотых.

Брянскую область представляла тотально-незрячая спортсменка (класс B1), гроссмейстер России Любовь Волкова. В классической программе на  предварительном этапе спортсменка стала третьей, набрав 10 очков из 14 возможных. А в полуфинале и финале брянская участница завоевала золотые медали. Она обошла в итоговой встрече участницу из Азербайджана. Любовь Волкова стала чемпионкой Европы  среди тотально-незрячих женщин. 

 

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