Брянская спортсменка победила на первенстве по боксу

Брянская спортсменка завоевала серебряную медаль на Первенстве ЦФО по боксу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Королёве прошло Первенстве Центрального Федерального округа России по боксу. В турнире участвовали 250 сильнейших спортсменов. Среди них – жительница Брянской области Дарья Дементьева. На соревнованиях спортсменка завоевала серебряную награду.