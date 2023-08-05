Брянская спортсменка стала чемпионкой России в беге

Брянская спортсменка выиграла забег на 800 метров на Чемпионате России по легкой атлетике.

В Челябинске на стадионе имени Елены Елесиной проходит чемпионат России по легкой атлетике. На соревнования собрались около 800 сильнейших спортсменов России и Белоруссии.

Брянская легкоатлетка Мария Прохорец в беге на 800 метров преодолела дистанцию за 2.01,84. На почти две секунды она опередила ближайших соперниц Ольгу Родиошкину и Анастасию Мадышеву. Брянская спортсменка завоевала золото Чемпионата России.