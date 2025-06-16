Брянская спортсменка стала чемпионкой страны по универсальному бою

Брянские спортсменки завоевали золотую и бронзовую награды на чемпионате России по универсальному бою. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Чемпионат России по универсальному бою прошёл в Воронеже. В дисциплине «Средства защиты» выступили две брянские спортсменки. Чемпионкой страны стала Елизавета Зонова. Елизавета Федукова завоевала бронзовую награду.