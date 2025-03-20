Брянская спортсменка стала призёром чемпионата России по шашкам

Брянская спортсменка стала бронзовым призёром чемпионата России по шашкам. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В парк-отеле «Ярославль» посёлка Красные Ткачи Ярославской области прошёл чемпионат России по шахматам в спорте слепых. В турнире участвовал 21 человек из 11 регионов.

Брянскую область среди женщин представила тотально-незрячая спортсменка, гроссмейстер России Любовь Волкова. Она получила восемь очков и завоевала бронзовую медаль чемпионата России.