Брянская спортсменка стала призёром всероссийских соревнований по лыжероллерам

Брянская спортсменка дважды стала бронзовым призёром всероссийских соревнований по лыжероллерам. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Калуге прошли всероссийские соревнования по лыжным гонкам (лыжероллеры) среди юношей и девушек 15 — 18 лет. Участники выступали в двух дисциплинах: классическим 5/10 км и свободным стилем 10 /15 км.

Воспитанница спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам города Стародуба Василина Некрасова дважды поднималась на пьедестал почёта. Девушка стала бронзовым призёром в двух дисциплинах.