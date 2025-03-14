Брянская спортсменка вышла в полуфинал чемпионата мира. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В сербском городе Ниш проходит чемпионат мира по боксу среди женщин. В весовой категории до 63 килограммов в четвертьфинале выступила воспитанница спортшколы олимпийского резерва «Олимп» Елена Бабичева. На ринге она встретилась со спортсменкой Меган де Клер из Нидерландов.

Елена Бабичева выиграла бой и вышла полуфинал первого в её карьере чемпионата мира.