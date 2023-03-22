Брянская спортсменка взяла «бронзу» первенства России

Брянская спортсменка завоевала бронзовую награду первенства России по гиревому спорту. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В Омске прошло первенство России по гиревому спорту среди юниоров и юниорок. Там собрались почти 290 участников из 31 региона страны.

Воспитанница спортшколы по борьбе Брянска Карина Фукс выступала в толчке по длинному циклу в весовой категории до 58 кг. Девушка завоевала бронзовую медаль.

Её подруги по команде вошли в десятку сильнейших спортсменов России. Елена Яськова стала шестой в категории свыше 68 кг. Виктория Альянова заняла седьмое место,, установив рекорд Брянской области в весе до 68 кг с 13 подъёмами.