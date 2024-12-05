Брянская спортсменка завоевала «золото» мирового первенства
Брянская спортсменка завоевала «золото» мирового первенства по смешанным единоборствам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Смоленске прошло Первенство мира по ММА и Всероссийский турнир по ММА «Кубок Спарты». В первом турнире участвовали 150 спортсменов из семи стран и 150 представителей из России.
Воспитанница спортивной школы Дворца единоборств имени Артема Осипенко Анастасия Прозорова завоевала там золотую награду.
Во всероссийском турнире участвовали более 300 юношей и 40 девушек. Представительницы Дворца единоборств Анна Подчеко и Маргарита Белик заняли второе и третье место.